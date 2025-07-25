Известная теннисистка спасла жука на корте: что было дальше с насекомым, – трогательное видео

Курьезный момент случился во время матча 1/8 финала на турнире WTA 500 в Вашингтоне. Греческая теннисистка Мария Саккари решила спасти жизнь жуку, который случайно залетел на спортивное соревнование.

Во время матча против американки Эммы Наварро экс-третья ракетка мира Мария Саккари заметила на корте жука. 30-летняя спортсменка поймала насекомое и на руке вынесла с игровой площадки, пишет 24 Канал.

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Поступок болбоя разочаровал теннисистку

Трогательный момент попал на камеры. Казалось, что жуку больше ничего не угрожает. Зрители аплодисментами оценили действия теннисистки.

Однако все усилия известной спортсменки были напрасными. Практически сразу болбой раздавил животное кроссовкой. Саккари лишь развела руками и улыбнулась.

Видео курьезного момента

Отметим, что матч 1/8 финала завершился сенсационной победой Саккари над Наварро со счетом 7:5, 7:6. Греческая теннисистка вышла в четвертьфинал, где уступила румынке Эмме Радукану.

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