Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук де-факто завершила спортивную карьеру. Девушка сможет вернуться к соревнованиям не ранее 2029 года.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вынуждена была поставить свою карьеру на паузу. В мае спортсменка сдала положительный допинг-тест, из-за чего получила бан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Athletics Integrity Unit.

Что выписали Бех-Романчук?

В организме спортсменки был найден тестостерон. Легкоатлетка была отстранена с 13 мая 2025 года. Теперь же организация Athletics Integrity Unit приняла решение относительно срока дисквалификации украинки.

Стало известно, что Бех-Романчук отстранена от соревнований на 4 года. Срока отсчитывается с момента первого отстранения Марины. При этом результаты спортсменки от 7 декабря 2024 года аннулированы.

Украинка имеет право обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Впрочем сама Марина призналась, что хочет сделать паузу в спорте и заняться личной жизнью.

Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт – это возможно. Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта: за свое честное имя и за будущее в личной жизни. Это невероятно истощает эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и собственном здоровье,

– заявила Бех-Романчук.

При этом Марина сообщила, что с решением Athletics Integrity Unit она категорически не согласна. Девушка отказалась подписывать документы, требующие признания ее вины.

Напомним, что Бех-Романчук является двукратной победительницей Европейских игр и триумфаторкой чемпионата мира по легкой атлетике в 2020 году. Девушка специализируется в прыжках в длину и тройном прыжке.