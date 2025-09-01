Не могла выходить из дома: звезду украинского спорта дважды госпитализировали
- Марина Бех-Романчук имела проблемы со здоровьем, из-за чего дважды была госпитализирована и не могла выходить из дома.
- Спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за обнаружения тестостерона в организме, но не признала свою вину и планирует посвятить время семье.
- Бех-Романчук сообщила об улучшении своего здоровья и планирует дать интервью относительно допингового скандала 5 сентября.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в последнее время имела проблемы со здоровьем. Спортсменка вынуждена была обращаться за помощью к врачам.
Знаменитая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук на выходных сделала публикацию в инстаграме. В заметке участница Олимпийских игр рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья, пишет 24 Канал.
К теме Дисквалификация Бех-Романчук: федерация легкой атлетики Украины раскрыла подробности
Почему Бех-Романчук не могла выходить из дома?
Марина рассказала, что у нее запланировано интервью на 5 сентября. В нем она пообещала рассказать всю правду о допинговом скандале. Ранее титулованная спортсменка не могла прокомментировать события из-за госпитализации в больницу.
Почему так поздно? А все потому, что человек, который был дважды госпитализирован в больницу и между этим всем физически не мог никуда выходить из дома, не может в удивительный способ дать какое-то интервью,
– призналась спортсменка.
Однако худшее уже позади. Сейчас наметилась положительная динамика в ее состоянии здоров'я.
"Мои первые дни, когда я чувствую себя лучше, когда физическое состояние позволяет снять мою утреннюю рутину и одеть что-то кроме пижамы. Пока день на день не выпадает, но по крайней мере есть положительные изменения и надежда, что путешествие в Киев будет не таким тяжелым для меня, как я ожидаю", – написала Бех-Романчук в инстаграме.
Главное о допинг-скандале Бех-Романчук
- Напомним, что Марина Бех-Романчук получила четырехлетнюю дисквалификацию, начиная с 15 мая 2025 года.
- В организме титулованной спортсменки обнаружили тестостерон. Все результаты Марины от 7 декабря 2024 года были аннулированы.
- Бех-Романчук прокомментировала свою дисквалификацию. Она сказала, что собирается сделать паузу в карьере и посвятить свободное время семье.
- 30-летняя спортсменка не согласна с решением Athletics Integrity Unit. Марина не признала свою вину, хотя такой шаг мог сократить дисквалификацию на один год.