Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в последнее время имела проблемы со здоровьем. Спортсменка вынуждена была обращаться за помощью к врачам.

Знаменитая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук на выходных сделала публикацию в инстаграме. В заметке участница Олимпийских игр рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья, пишет 24 Канал.

Почему Бех-Романчук не могла выходить из дома?

Марина рассказала, что у нее запланировано интервью на 5 сентября. В нем она пообещала рассказать всю правду о допинговом скандале. Ранее титулованная спортсменка не могла прокомментировать события из-за госпитализации в больницу.

Почему так поздно? А все потому, что человек, который был дважды госпитализирован в больницу и между этим всем физически не мог никуда выходить из дома, не может в удивительный способ дать какое-то интервью,

– призналась спортсменка.

Однако худшее уже позади. Сейчас наметилась положительная динамика в ее состоянии здоров'я.

"Мои первые дни, когда я чувствую себя лучше, когда физическое состояние позволяет снять мою утреннюю рутину и одеть что-то кроме пижамы. Пока день на день не выпадает, но по крайней мере есть положительные изменения и надежда, что путешествие в Киев будет не таким тяжелым для меня, как я ожидаю", – написала Бех-Романчук в инстаграме.

Главное о допинг-скандале Бех-Романчук