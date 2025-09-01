Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук останнім часом мала проблеми зі здоров'ям. Спортсменка змушена була звертатись за допомогою до лікарів.

Знаменита стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук на вихідних зробила публікацію в інстаграмі. У дописі учасниця Олімпійських ігор розповіла про свій нинішній стан здоров'я, пише 24 Канал.

Чому Бех-Романчук не могла виходити з дому?

Марина розповіла, що у неї заплановане інтерв'ю на 5 вересня. У ньому вона пообіцяла розповісти всю правду про допінговий скандал. Раніше титулована спортсменка не могла прокоментувати події через госпіталізацію до лікарні.

Чому так пізно? А все тому, що людина, яка була двічі госпіталізована до лікарні та між цим усім фізично не могла нікуди виходити з дому, не може в дивовижний спосіб дати якесь інтерв’ю,

– зізналася спортсменка.

Проте найгірше вже позаду. Наразі намітилася позитивна динаміка у її стані здоров'я.

"Мої перші дні, коли я почуваюсь краще, коли фізичний стан дозволяє зняти мою ранкову рутину й одягнути щось окрім піжами. Поки що день на день не випадає, але принаймні є позитивні зміни і надія, що подорож до Києва буде не такою важкою для мене, як я очікую", – написала Бех-Романчук в інстаграмі.

Головне про допінг-скандал Бех-Романчук