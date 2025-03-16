Роскошная Бех-Романчук порадовала фанатов пикантными фото в купальнике

Марина Бех-Романчук не спешит возвращаться в спорт. Однако девушка активно занимается социальными сетями и радует поклонников горячим контентом.

Легкоатлетка опубликовала в инстаграме новые фото с отдыха. Соблазнительный вид спортсменки покорил сердца немалого количества поклонников, пишет 24 канал.

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Горячая фотосессия

Марина Бех-Романчук опубликовала фотографии в черно-белом стиле. Легкоатлетка предстала перед камерой в стильном купальнике.

Прекрасно подобранный наряд подчеркивает идеальную фигуру спортсменки. Девушка также похвасталась хорошими формами и получила немало комплиментов в свой адрес в комментариях под публикацией.

Бех-Романчук на отдыхе / Фото из инстаграма легкоатлетки

Напомним, что Марина Бех-Романчук была участницей Олимпиады-2024 в Париже. Украинская прыгунья в длину неудачно выступила на Играх из-за проблем со здоровьем.