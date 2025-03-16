Легкоатлетка опублікувала в інстаграмі нові фото з відпочинку. Спокусливий вигляд спортсменки підкорив серця чималої кількості шанувальників, пише 24 канал.

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Гаряча фотосесія

Марина Бех-Романчук опублікувала фотографії у чорно-білому стилі. Легкоатлетка постала перед камерою у стильному купальнику.

Чудово підібране вбрання підкреслює ідеальну фігуру спортсменки. Дівчина також похизувалась хорошими формами та отримала чимало компліментів на свою адресу у коментарях під публікацією.

Бех-Романчук на відпочинку / Фото з інстаграму легкоатлетки

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук була учасницею Олімпіаді-2024 в Парижі. Українська стрибунка у довжину невдало виступила на Іграх через проблеми зі здоров'ям.