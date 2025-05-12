Марина Бех-Романчук возвращается к соревнованиям впервые после Олимпиады-2024
- Марина Бех-Романчук возвращается к соревнованиям после 8-месячного перерыва.
- Девушка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе 16 мая.
Украинская спортсменка наконец прервет паузу в профессиональных выступлениях, которая затянулась на 8 месяцев. Бех-Романчук уже готовится к новому этапу Бриллиантовой лиги.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла паузу в профессиональном спорте и не выступала на соревнованиях более полугода. Впрочем, наконец девушка решила возобновить свои выступления.
По теме В семейном кругу: звезды спорта поздравили украинцев с Пасхой
Возвращение Марины
Бех-Романчук официально возвращается в соревновательный сектор. Украинка попала в заявку этапа Бриллиантовой лиги в тройном прыжке, который пройдет в катарском городе Доха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Соревнования в Катаре состоятся в пятницу, 16 мая. Начало в секторе для тройного прыжка – в 18:23 по киевскому времени. Всего в секторе будут соревноваться 10 спортсменок, среди них будут чемпионка и вице-чемпионка Олимпиады-2024 Теа Лафон и Шаника Рикетс.
Первые три попытки выполнят все десять участниц, а в следующие раунды пройдут топ-8. После пятого прыжка в секторе останется только тройка лучших. Именно они разыграют победу в последнем раунде.
Читайте также Нежная Бех-Романчук опубликовала соблазнительные фото из отпуска в Карпатах
Прямая трансляция турнира пройдет на канале Суспільне Спорт, а также ютуб-канале Суспільного. Напомним, что в прошлом сезоне Бех-Романчук провела один старт в рамках Бриллиантовой лиги, став третьей в Монако.