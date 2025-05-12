Марина Бех-Романчук возвращается к соревнованиям впервые после Олимпиады-2024

Украинская спортсменка наконец прервет паузу в профессиональных выступлениях, которая затянулась на 8 месяцев. Бех-Романчук уже готовится к новому этапу Бриллиантовой лиги.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла паузу в профессиональном спорте и не выступала на соревнованиях более полугода. Впрочем, наконец девушка решила возобновить свои выступления.

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Возвращение Марины

Бех-Романчук официально возвращается в соревновательный сектор. Украинка попала в заявку этапа Бриллиантовой лиги в тройном прыжке, который пройдет в катарском городе Доха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Соревнования в Катаре состоятся в пятницу, 16 мая. Начало в секторе для тройного прыжка – в 18:23 по киевскому времени. Всего в секторе будут соревноваться 10 спортсменок, среди них будут чемпионка и вице-чемпионка Олимпиады-2024 Теа Лафон и Шаника Рикетс.

Первые три попытки выполнят все десять участниц, а в следующие раунды пройдут топ-8. После пятого прыжка в секторе останется только тройка лучших. Именно они разыграют победу в последнем раунде.

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Прямая трансляция турнира пройдет на канале Суспільне Спорт, а также ютуб-канале Суспільного. Напомним, что в прошлом сезоне Бех-Романчук провела один старт в рамках Бриллиантовой лиги, став третьей в Монако.