ФК Мариуполь выиграл суд у российского Локомотива по трансферу бывшего игрока Шахтера Марка Рене Мампасси. Локомотив пытался избежать компенсации, утверждая, что Мариуполя больше не существует как клуба, а город больше не входит в юрисдикцию УАФ, пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Санина.

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Детали скандала Мариуполя и Локомотива

Первый вице-президент клуба жестко высказался в сторону россиян из-за их поступка.

Российский футбол ничем не отличается от российской политики, где постоянная ложь, искажение фактов и цинизм вещего сорта являются прямыми инструментами влияния. Поэтому мотивация и аргументация юристов Локомотива также была полна уродливых фактов: якобы "Мариуполь уже российский город, он не подпадает под юрисдикцию УАФ, футбольный клуб Мариуполь окончательно уничтожен и не существует как субъект футбола",

– написал Санин.

Он также поблагодарил юридических партнеров из Германии за решенное дело, а также отбитую апелляцию со стороны россиян. Также он сообщил, что российский клуб получил санкции.

"И если кто-то считает, что россияне хотя бы когда-то признают свои ошибки, то он глубоко ошибается. Поэтому вот закономерный результат трех лет борьбы против российского искажения реальности, со вчерашнего дня московский Локомотив получил бан на регистрацию игроков", – добавил Андрей Санин.

Отметим, что Марк Рене Мампасси является воспитанником донецкого Шахтера и в 2021 году выступал за Мариуполь, однако впоследствии перебрался в Локомотив и сменил гражданство с украинского на российское.