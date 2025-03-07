Лидер Барселоны неожиданно развелся после семи лет в браке: что стало причиной

Марк-Андре тер-Штеген в начале сезона получил ужасную травму, которая требует долгого восстановления. Однако и в личной жизни немецкий голкипер Барселоны потерпел неудачу.

Голкипер Барселоны и его жена Даниэла Йеле приняли важное решение. Супруги развелись после семи лет пребывания в браке, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

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Неожиданность для фанатов

Марк-Андре тер Штеген признался, что решение о разводе оказалось сложным. Однако голкипер Барселоны и его жена считают, что так будет лучше для каждого.

Немецкий вратарь отметил, что они продолжат вместе заниматься воспитанием детей. Также Тер Штеген и Даниэла попросили поклонников и СМИ уважать их личную жизнь.

Развод Марка-Андре тер Штегена и Даниэлы Еле стал неожиданным, ведь год назад у супругов родился второй ребенок. Официальная причина расставания пары неизвестна, но по сети ходят слухи о возможной измене футболиста.

Напомним, что Марк-Андре тер Штеген познакомился с Даниэлой Еле после перехода в Барселону. В 2017 году пара решила пожениться. Свадьба состоялась в испанском городе Ситжес.