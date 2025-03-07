Голкіпер Барселони та його дружина Даніела Єле ухвалили важливе рішення. Подружжя розлучилось після семи років перебування у шлюбі, повідомляє 24 канал із посилання на інстаграм футболіста.

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Несподіванка для фанатів

Марк-Андре тер Штеген зізнався, що рішення про розлучення виявилось складним. Однак голкіпер Барселони та його дружина вважають, що так буде краще для кожного.

Німецький воротар наголосив, що вони продовжать разом займатись вихованням дітей. Також Тер Штеген та Даніела попросили шанувальників та ЗМІ поважати їх особисте життя.

Розлучення Марка-Андре тер Штегена та Даніели Єле стало неочікуваним, адже рік тому у подружжя народилась друга дитина. Офіційна причина розставання пари невідома, але мережею ширяться чутки про можливу зраду футболіста.

Нагадаємо, що Марк-Андре тер Штеген познайомився з Даніелою Єле після переходу у Барселону. У 2017 році пара вирішила одружитись. Весілля відбулось у іспанському місті Сітжес.