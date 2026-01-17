Он унижал СССР: трехкратный обладатель Золотого мяча ушел с работы из-за тяжелобольной жены

Легендарный нидерландский футболист Марко ван Бастен уже более 10-ти лет не занимается тренерской деятельностью. В последнее время экс-футболист вообще пропал из поля зрения.

Тем не менее в Нидерландах ван Бастен оставался на слуху. Марко работал футбольным комментатором на местном канале Ziggo Sport, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу канала.

Что произошло у ван Бастена?

Однако отныне ван Бастен не будет связан с каналом. Голландец решил уволиться с должности комментатора. Более того, Марко заявил, что причиной ухода является тяжелое состояние здоровья его жены Лисбет.

Я хочу полностью посвятить себя выздоровлению Лисбет в ближайшие месяцы. Это, несомненно, будет сложный период, но мы очень уверены в положительном результате,

– заявил ван Бастен.

Директор Ziggo Sport Марсель Бертхейзен подтвердил уход ван Бастена. Он заявил, что команда была шокирована этой новостью, но при этом поддерживает легендарного экс-игрока. О характере проблем со здоровьем у Лисбет не сообщается.

Известно, что пара поженилась еще в 1993 году, через год после знакомства. Семья вместе воспитывает троих детей – сына Александра, а также дочерей Ребекку и Дебору. Ранее экс-игрок Челси Ламиша Мусонда сообщил о смертельной болезни.

Что известно о Марко ван Бастене?