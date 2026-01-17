Он унижал СССР: трехкратный обладатель Золотого мяча ушел с работы из-за тяжелобольной жены
- Марко ван Бастен оставил работу футбольного комментатора на канале Ziggo Sport.
- Причиной такого решения является тяжелое состояние здоровья его жены Лисбет.
Легендарный нидерландский футболист Марко ван Бастен уже более 10-ти лет не занимается тренерской деятельностью. В последнее время экс-футболист вообще пропал из поля зрения.
Тем не менее в Нидерландах ван Бастен оставался на слуху. Марко работал футбольным комментатором на местном канале Ziggo Sport, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу канала.
Что произошло у ван Бастена?
Однако отныне ван Бастен не будет связан с каналом. Голландец решил уволиться с должности комментатора. Более того, Марко заявил, что причиной ухода является тяжелое состояние здоровья его жены Лисбет.
Я хочу полностью посвятить себя выздоровлению Лисбет в ближайшие месяцы. Это, несомненно, будет сложный период, но мы очень уверены в положительном результате,
– заявил ван Бастен.
Директор Ziggo Sport Марсель Бертхейзен подтвердил уход ван Бастена. Он заявил, что команда была шокирована этой новостью, но при этом поддерживает легендарного экс-игрока. О характере проблем со здоровьем у Лисбет не сообщается.
Известно, что пара поженилась еще в 1993 году, через год после знакомства. Семья вместе воспитывает троих детей – сына Александра, а также дочерей Ребекку и Дебору. Ранее экс-игрок Челси Ламиша Мусонда сообщил о смертельной болезни.
Что известно о Марко ван Бастене?
- Нидерландский форвард является одним из лучших футболистов в истории. Он отыграл шесть лет в Аяксе, после чего еще восемь – в Милане.
- На клубном уровне ван Бастен выиграл 18 трофеев, в том числе два Кубка чемпионов и Кубок обладателей Кубков. Также Марко удалось трижды выиграть Золотой мяч (1988, 1989, 1992).
- Превзойти его смогли только Лионель Месси и Криштиану Роналду. Особенно Марко зажег на Евро-1988, где помог сборной Нидерландов выиграть турнир.
- В финале ван Бастен забил супергол в ворота сборной СССР, который называют одним из лучших в истории футбола. Всего Марко забил 24 гола в 58-ми матчах за "оранжевых" согласно данным Transfermarkt.
- Игровую карьеру экс-нападающий завершил уже в 31 год из-за постоянных травм. После этого он Бастен потренировал сборную Нидерландов, Аякс, Херенвен и АЗ Алкмаар.