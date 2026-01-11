Легенда Динамо признался, какое он может получить наказание. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
Какое наказание ожидает Яремчука?
Бывший украинский футболист после задержания провел полтора месяца в тюрьме. Однако на этом проблемы Яремчука не завершились, ведь экс-игрока киевского клуба ожидает суд.
Легенда столичного коллектива заявил, что суд состоится в Праге, а сейчас он ждет сообщения от адвоката о том, когда нужно будет приехать. По его словам, это может произойти в середине января 2026 года.
Трудно сказать. Это может быть штраф, условный срок или исправительные работы. Я не знаю. И буду надеяться, что все обойдется и решение суда будет наименее строгим. Хотелось бы,
– сказал Яремчук.
Отметим, что по данным статистического портала Transfermarkt Яремчук перешел в Динамо в 1985 году. В киевском клубе он провел шесть сезонов и выиграл семь трофеев – 3 чемпионства СССР, 3 кубка Советского Союза и Кубок обладателей кубков.
Что еще известно об Иване Яремчуке?
Первым клубом в карьере Яремчука стал черкасский Днепр, в котором он сыграл более 100 матчей.
Он также сыграл на чемпионате мира 1986 года в Мексике в составе сборной СССР и отметился голом в ворота Мексики.
Также в карьере легенды Динамо были клубы из Германии, России, Израиля и Чехии. В 1999 году он повесил бутсы на гвоздь.