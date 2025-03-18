Титулованная биатлонистка пропустит заключительный этап Кубка мира

Чешская биатлонистка Маркета Давыдова не примет участие в этапе Кубка мира в норвежском Холменколене. Спортсменка продолжает лечение.

Кубок мира-2024/2025 подходит к своему концу. С 21 по 23 марта состоится завершающий этап в норвежском Холменколене.

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Давыдова не примет участие в этапе

Маркета пропустит финальные соревнования. Спортсменка продолжает лечить спину, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Чехии.

В декабре 2024-го года у чешской биатлонистки диагностировали грыжу межпозвоночного диска, из-за чего она пропускала 5 этапов Кубка мира и чемпионат мира.

Отметим, что сборную Чехии будут представлять Тереза Воборникова, Джессика Йислова, Луция Харватова, Илона Плехачова и Хеда Миколяшова.