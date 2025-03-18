Кубок світу-2024/2025 добігає свого кінця. З 21 до 23 березня відбудеться завершальний етап у норвезькому Голменколені.

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Давидова не візьме участь в етапі

Маркета пропустить фінальні змагання. Спортсменка продовжує лікувати спину, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Федерації біатлону Чехії.

У грудні 2024-го року у чеської біатлоністки діагностували грижу міжхребцевого диска, через що вона пропускала 5 етапів Кубка світу та чемпіонат світу.

Відзначимо, що збірну Чехію представлятимуть Тереза Воборнікова, Джессіка Їслова, Луція Харватова, Ілона Плехачова та Хеда Міколяшова.