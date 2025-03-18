У суботу, 15 березня, відбувся жіночий масстарт у Поклюці. Француженка Лу Жанмонно здобула перемогу, встановивши історичне досягнення на рівні Кубка світу.
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Який рекорд встановила Жанмонно
Спортсменка стала першою франузькою біатлоністкою, якій вдалося здобути більше, ніж шість перемог за один сезон Кубка світу, пише 24 канал з посиланням на IBU.
До цього рекорд належав Сандрін Байї, в активі якої було шість перемог за один сезон Кубка світу.
Рекордсменки збірної Франції за кількістю перемог в одному сезоні на Кубку світу:
1. Лу Жанмонно – 7
2. Сандрін Байї – 6
2. Жюстін Бреза-Буше – 6
4. Жюлья Сімон – 4
5. Марі Дорен Абер – 3
5. Анн Бріан – 3
Відзначимо, що наразі Лу Жанмонно посідає другу позицію в загальному заліку Кубка світу з біатлону. Вона поступається лише Францисці Пройс.