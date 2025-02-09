Клуб испанской Ла Лиги подписал контракт с украинским полузащитником

После начала полномасштабного вторжения немало молодых украинских футболистов покинули родную страну и пытаются построить карьеру за рубежом. Одним из таких стал и воспитанник киевского Динамо Марко Подоляк.

20-летний атакующий полузащитник уже сменил несколько клубов, а в последнее время выступал в Испании. Он находился в структуре Райо Вальекано, где играл в команде С.

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Новый этап в карьере

8 февраля Марко Подоляк сменил клубную прописку. Он подписал контракт с Леганесом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Anthem Sports Management.

Пока неизвестно, за какую именно команду "пепинерос" будет выступать украинский футболист. Также не называется срок соглашения и на каких условиях игрок покинул Райо Вальекано.

Отметим, что во время начала полномасштабного вторжения Марко был в системе киевского Динамо. После этого он на правах аренды выступал за Брекнелл Таун из седьмого дивизиона Англии, а также был на просмотре в КПР, где тренировался с командой U-23.

С лета 2023 года принадлежал Висле из Плоцка, из которой на правах свободного агента перешел в Райо Вальекано. В активе Подоляка пока нет ни одного официального матча на взрослом профессиональном уровне.