Был пьяным за рулем и хранил наркотики: полиция арестовала сына легенды НБА

Бывший американский баскетболист Маркус Джордан не впервые имеет проблемы с законом. Сын двукратного олимпийского чемпиона подозревается в совершении ряда преступлений.

Полиция штата Флорида арестовала сына легенды НБА в понедельник, 3 февраля. Маркусу Джордану предъявили обвинения в нескольких преступлениях, пишет 24 Канал со ссылкой на TMZ.com.

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Сыну Майкла Джордана грозит тюрьма

По информации американских СМИ, Джордан-младший находился за рулем автомобиля в состоянии опьянения. Во время задержания он оказал сопротивление полицейским. Кроме того, Маркуса обвиняют в хранении кокаина.

Сейчас 34-летний сын легенды НБА находится в тюрьме округа Ориндж.

Что известно о Джордане-младшем

У Майкла Джордана пятеро детей: два старших сына – Джеффри и Маркус, а также три младшие дочери. Маркус был вторым ребенком в семье.

Он мечтал пойти по пути отца и стать известным баскетболистом. На студенческом уровне Маркус четыре года играл за команду престижного университета центральной Флориды. В это время он постоянно оказывался в различных скандалах.

Справка. Майкл Джордан – двукратный олимпийский чемпион. В составе Чикаго Буллз шесть раз становился чемпионом НБА. Считается одним из лучших игроков в истории баскетбола.

Не удивительно, что игрока, несмотря на его способности, не выбрали на драфте НБА. В 20 лет он признался, что потратил 50 тысяч долларов в казино Лас-Вегаса. Это повлекло проверку игорной комиссии.

А в 2012 году Маркуса задержали после пьяной ссоры возле отеля в Омахе. Тогда его тоже обвиняли в нарушении общественного порядка и препятствовании аресту.

После этого он взялся за ум и занялся бизнесом. Маркус открыл магазин по продаже элитных кроссовок и был участником реалити-шоу. В своем бизнесе Джордан-младший зарабатывал до 500 тысяч долларов в год.