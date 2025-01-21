Немало представителей спортивного направления посетили инаугурацию Дональда Трампа. Официальную церемонию лично посетили президент UFC Дэйна Уайт, владелица Далласа Мириам Адельсон и глава ФИФА Джанни Инфантино, пишет 24 Канал.

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Представители спорта, которые посетили инаугурацию Трампа

Также на инаугурации были замечены известные боксеры-блогеры братья Джейк и Логан Пол, одиозный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который близок к возвращению в октагон, а также легендарный Майк Тайсон, который является его хорошим знакомым.



Представители спорта на инаугурации Трампа / Скриншот из видео

Именно такое количество звездных представителей этой сферы только подтверждает, что Дональд Трамп и спорт – это неразделимые вещи.

Футбольная битва Трамп – Рапино

Спорт шел параллельно по жизни с новым президентом США еще с самого детства. С детства Дональд Трамп занимался различными видами спорта – баскетболом, бейсболом и футболом. Речь идет не об американском футболе, а соккер, который не является таким популярным видом спорта за океаном. Ведь американцы отдают приоритет хоккею, баскетболу или американскому футболу. Зато футбол (сокер) идет на первых ролях в Европе.



Дональд Трамп в военной академии / Фото Times Herald-Record

Если карьера профессионального футболиста у Трампа не удалась, то политик пытался хотя бы как-то "завести" себя в любимую игру миллионов. В далеком 2012-м году Трамп мог отличиться благородным поступком. 47-й президент США хотел приобрести футбольный клуб из Шотландии Рейнджерс, который на тот момент был на грани пропасти. Однако команда политика отговорила Трампа от этой идеи.

На этом Трамп не остановился и через некоторое время хотел стать владельцем футбольного клуба Атлетико Насьональ. Но колумбийская команда выставила ценник с нетрезвой суммой в виде 150 миллионов долларов. На этом Дональд решил, что не судьба ему стать президентом какого футбольного клуба. Однако на этом его отношения с этим видом спорта не закончились. Перейдем к скандалам..

В 2016-м году началось противостояние Дональда Трампа и лидера женской сборной США по футболу Меган Рапино. Полузащитница всегда выступала за равноправие женщин и мужчин на местах работы открыто критиковала политику Трампа.



Противостояние Рапино и Трампа / Коллаж 24 Канала, Getty Images

К слову, Трамп плохо высказывался не только о местных футболистках. Дональд призвал, что США вместе с Канадой и Мексикой должны податься на проведение ЧМ-2018 по футболу. Политик даже умудрился угрожать странам, которые не поддержат их заявку.

Вернемся к противостоянию с Рапино. К этому всему будущая обладательница "Золотого мяча-2019" стала на одно колено во время исполнения гимна. На что негативно отреагировали в Федерации футбола США и отреагировали на такой поступок новым правилом. Согласно ему, все футболисты (-стки) должны стоять на двух ногах во время гимна.

К слову. В 2020-м году по всему миру набрала обороты акция Black Lives Matter. Это была акция против расизма.

Тогда Федерация футбола Штатов отменила данное правило, на что негативно отреагировал Трамп.



Футболистки сборной США стали на одно колено / Фото Getty Images

Прекрасную возможность публично раскритиковать женскую сборную США по футболу, за которую выступала Рапино, Дональд Трамп получил, когда национальная команда провалилась на Мундиале в 2023-м году. Команда во главе с Меган покинула чемпиона мира уже на ранней стадии 1/8 финала.

Справка. 6 августа 2023-го года США проиграла по пенальти Швеции 4:5. Основное и дополнительное время же закончилось нулевой ничьей.

Тогда Трамп раскритиковал футболисток не только из-за плохого результата, но и из-за того, что далеко не все американские игроки пели национальный гимн, который звучал перед матчами.

Провальные приобретения клубов и скандалы с НФЛ

До футбола Трамп попытался развивать свою карьеру функционера в американском футболе. В 1980-х годах Дональд был владельцем команды New Jersey Generals в USFL. Именно его предложение об изменении графика стало предсмертным для USFL, которая через шесть лет проиграла суд НФЛ, и обанкротилась.

Интересно, что Трамп трижды пытался приобрести американский клуб (Балтимор Кольтс, Даллас Ковбойс и Баффало Биллз). Но ни одна из трех попыток не была удачной.

Уже в 2016-м Трамп продолжил свои негативные отношения с американским футболом. У обеих сторон была взаимная нелюбовь друг к другу. Будущий президент США регулярно критиковал НФЛ. Чего только стоят его слова в сторону игроков, которые поддержали акцию протеста против расовой дискриминации в США. Футболист, как и игроки в сокер, вставали на одно колено во время исполнения национального гимна.



Black Live Matters от игроков американского футбола / Фото Getty Images

Таких игроков Трамп называл "негодяями" и даже после победы на выборах Дональд требовал владельцев клубов выгонять таких футболистов-протестантов.

Это большой недостаток уважения и благодарности к нашей стране. Может, им стоит искать другую?

– заявлял новоиспеченный глава страны.

Видео, как Трамп призвал уволить игроков, которые протестуют

От любви до ненависти один шаг: история Трампа и НБА

В молодости Дональд занимался баскетболом, а уже в более зрелом возрасте начал посещать баскетбольные матчи уже в роли зрителя. Трамп был личным фанатом звездного Леброна Джеймса и даже снимался в рекламе лиги НБА.

Но в 2016-м году любовь Трампа к баскетболу исчезла. Большим разочарованием для Дональда, который тогда боролся за руль главы США, стал выбор его любимца в лиге – Леброна Джеймса. Звездный баскетболист публично поддержал главную конкурентку Трампа на выборах – Хиллари Клинтон.



Леброн Джеймс поддерживал Клинтон / Фото Getty Images

В то же время команды-чемпионы НБА игнорировали визиты в Белый дом в рамках каденции Трампа. К примеру, чемпион НБА Голден Стейт Уорриорз не боялись критиковать политику Трампа, за что Дональд отозвал их приглашение в Белый дом.

Параллельно с этим Трамп не останавливался в своих публичных заявлениях с критикой в сторону Леброна. Дональд заявил, что Джеймсу еще далеко до легендарного Майкла Джордана, поэтому не является величайшим баскетболистом в истории этого вида спорта.

Страстная любовь к гольфу

Любимым видом спорта 47-го президента США является гольф. По состоянию на 2024-й год во владении Трампа было уже целых 18 полей для гольфа по всему миру, который является одним из самых дорогих видов спорта.

Говорят, что Дональд любит гольф больше, чем заработанные деньги и состояние. Этот вид спорта приносит Трампу не только полное наслаждение, но и является инструментом для улучшения дипломатических связей с руководителями других стран. К примеру, Трамп был замечен за игрой в гольф с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ.



Трамп и Абэ играли в гольф / Фото Getty Images

В течение длительного времени Трамп организовывал турниры по гольфу, которые были частью PGA Tour. Однако в 2021-м году PGA решила больше не сотрудничать с его гольф-клубами. Причина – политические последствия.

Мог стать одним из лучших бейсболистов мира

Если любовь к гольфу пришла к Дональду уже во взрослом возрасте, то еще одним видом спорта, которым занимался Трамп с молодости стал бейсбол, который очень популярен за океаном.

Если бы не политика, Трамп мог бы стать одним из лучших бейсболистов мира. У него были все для этого навыки, а главное – талант. 47-й президент США даже был капитаном бейсбольной команды, когда учился в Нью-Йоркской военной академии.

Был в роли комментатора и дружит с "Железным Майком"

Не смог Трамп обойти своим вниманием один из самых зрелищных видов спорта – бокс. еще в далеких 1980-х годах Трамп начал раскручивать свою сеть казино и игорных заведений. А делал он это с помощью вечеров бокса.

Именно тогда судьба впервые свела Дональда с тогда только еще перспективным Майком Тайсоном, которому на тот момент было всего 18 лет. Именно Трамп был организатором боя за "абсолют" в хевивейте для "Железного Майка" против Майкла Спинкса.

Справка. Прибыль Трампа за этот вечер бокса составила безумные 25 миллионов долларов.

Уже в 2021-м году Дональд попробовал свои силы в роли комментатора боксерского шоу. Также 47-й президент США может похвастаться звездной дружбой.

Среди друзей Трампа есть такие звезды, как легенда бокса Майк Тайсон, квотербек Том Брэди и глава UFC Дана Уайт.

"Железный Майк" о дружбе с Трампом: смотрите видео

Трамп против трансгендеров в женских соревнованиях

После второго пришествия к рулю главы США у Дональда Трампа станет меньше времени на спортивные увлечения. Однако спорт точно останется в жизни политика.

Его первые решения будут касаться спорта. 47-й президент США выступает против соревнований трансгендеров вместе с женщинами.

Это будет сделано сразу же. Мы не допустим мужчин в женский спорт. Это конец,

– заявил Трамп.

Трамп запретит выступления трансгендеров в женских соревнованиях: смотрите видео

Трамп негативно высказывался относительно олимпийской чемпионки-2024 по боксу алжирки Иман Хелиф. Ее обвинили в том, что она трансгендер. После завершения Олимпийских игр алжирская боксерка подала иск против Трампа, Илона Маска и других своих критиков.

Кроме этого Трампа ждет чемпионат мира по футболу 2026 и Летние Олимпийские игры-2028, которые состоятся на территории Соединенных Штатов Америки.