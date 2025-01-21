Чимало представників спортивного напрямку відвідали інавгурацію Дональда Трампа. Офіційну церемонію особисто відвідали президент UFC Дейна Вайт, власниця Далласа Міріам Адельсон та очільник ФІФА Джанні Інфантіно, пише 24 Канал.

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Представники спорту, які відвідали інавгурацію Трампа

Також на інавгурації були помічені відомі боксери-блогери брати Джейк і Логан Пол, одіозний ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор, який близький до повернення в октагон, а також легендарний Майк Тайсон, який є його хорошим знайомим.



Представники спорту на інавгурації Трампа / Скриншот із відео

Саме така кількість зіркових представників цієї сфери лише підтверджує, що Дональд Трамп та спорт – це нероздільні речі.

Футбольна битва Трамп – Рапіно

Спорт йшов паралельно по житті із новим президентом США ще із самого дитинства. Із малечку Дональд Трамп займався різноманітними видами спорту – баскетболом, бейсболом і футболом. Мова йде не про американський футбол, а сокер, який не є таким популярним видом спортом за океаном. Адже американці надають пріоритет хокею, баскетболу чи американському футболу. Натомість футбол (сокер) йде на перших ролях у Європі.



Дональд Трамп у військовій академії / Фото Times Herald-Record

Якщо кар'єра професійного футболіста у Трампа не вдалась, то політик намагався хоча б якось "завести" себе в улюблену гру мільйонів. У далекому 2012-му році Трамп міг відзначитись благородним вчинком. 47-й президент США хотів придбати футбольний клуб із Шотландії Рейнджерс, який на той момент був на межі прірви. Однак команда політика відмовила Трампа від цієї ідеї.

На цьому Трамп не зупинився та через певний час хотів стати власником футбольного клубу Атлетіко Насьйональ. Але колумбійська команда виставила цінник із нетверезою сумою у вигляді 150 мільйонів доларів. На цьому Дональд вирішив, що не доля йому стати президентом якогось футбольного клубу. Однак на цьому його стосунки із цим видом спорту не закінчились. Перейдемо до скандалів…

У 2016-му році розпочалось протистояння Дональда Трампа та лідерки жіночої збірної США із футболу Меган Рапіно. Півзахисниця завжди виступала за рівноправ'я жінок та чоловіків на місцях праці відкрито критикувала політику Трампа.



Протистояння Рапіно та Трампа / Колаж 24 Каналу, Getty Images

До слова, Трамп погано висловлювався не лише про місцевих футболісток. Дональд закликав, що США разом із Канадою та Мексикою повинні податись на проведення ЧС-2018 з футболу. Політик навіть примудрився погрожувати країнам, які не підтримають їх заявку.

Повернімось до протистояння із Рапіно. До цього всього майбутня володарка "Золотого м'яча-2019" стала на одне коліно під час виконання гімну. На що негативно відреагували у Федерації футболу США та відреагували на такий вчинок новим правилом. Згідно з ним, усі футболісти (-стки) повинні стояти на двох ногах під час гімну.

До слова. У 2020-му році по усьому світу набрала обертів акція Black Lives Matter. Це була акція проти расизму.

Тоді Федерація футболу Штатів скасувала дане правило, на що негативно відреагував Трамп.



Футболістки збірної США стали на одне коліно / Фото Getty Images

Чудову нагоду публічно розкритикувати жіночу збірну США з футболу, за яку виступала Рапіно, Дональд Трамп отримав, коли національна команда провалилась на Мундіалі у 2023-му році. Команда на чолі із Меган покинула чемпіона світу вже на ранній стадії 1/8 фіналу.

Довідка. 6 серпня 2023-го року США програла по пенальті Швеції 4:5. Основний та додатковий час же закінчився нульовою нічиєю.

Тоді Трамп розкритикував футболісток не лише через поганий результат, а й через те, що далеко на усі американські гравчині співали національний гімн, який лунав перед матчами.

Провальні придбання клубів та скандали з НФЛ

До футболу Трамп спробував розвивати свою кар'єру функціонера в американському футболі. У 1980-х роках Дональд був власником команди New Jersey Generals в USFL. Саме його пропозиція про зміну графіку стала передсмертною для USFL, яка через шість років програла суд НФЛ, та збанкрутувала.

Цікаво, що Трамп тричі намагався придбати американський клуб (Балтимор Кольтс, Даллас Ковбойс та Баффало Біллз). Але жодна із трьох спроб не була вдалою.

Вже у 2016-му Трамп продовжив свої негативні стосунки із американським футболом. В обох сторін була взаємна нелюбов одне до одного. Майбутній президент США регулярно критикував НФЛ. Чого тільки вартують його слова у бік гравців, які підтримали акцію протесту проти расової дискримінації у США. Футболіст, як і гравчині у сокер, вставали на одне коліно під час виконання національного гімну.



Black Live Matters від гравців американського футболу / Фото Getty Images

Таких гравців Трамп називав "негідниками" та навіть після перемоги на виборах Дональд вимагав власників клубів виганяти таких футболістів-протестантів.

Це великий брак поваги та вдячності до нашої країни. Може, їм варто шукати іншу?

– заявляв новоспечений очільник країни.

Відео, як Трамп закликав звільнити гравців, які протестують

Від любові до ненависті один крок: історія Трампа та НБА

У молодості Дональд займався баскетболом, а вже у більш зрілому віці почав відвідувати баскетбольні матчі вже у ролі глядача. Трамп був особистим фанатом зіркового Леброна Джеймса та навіть знімався у рекламі ліги НБА.

Але у 2016-му році любов Трампа до баскетболу зникла. Великим розчаруванням для Дональда, який тоді боровся за кермо очільника США, став вибір його улюбленця у лізі – Леброна Джеймса. Зірковий баскетболіст публічно підтримав головну конкурентку Трампа на виборах – Гілларі Клінтон.



Леброн Джеймс підтримував Клінтон / Фото Getty Images

Водночас команди-чемпіони НБА ігнорували візити до Білого дому у рамках каденції Трампа. До прикладу, чемпіон НБА Голден Стейт Ворріорз не боялись критикувати політику Трампа, за що Дональд відкликав їх запрошення у Білий дім.

Паралельно із цим Трамп не зупинявся у своїх публічних заявах із критикою у бік Леброна. Дональд заявив, що Джеймсу ще далеко до легендарного Майкла Джордана, тому не є найвеличнішим баскетболістом в історії цього виду спорту.

Палка любов до гольфу

Улюбленим видом спорту 47-го президента США є гольф. Станом на 2024-й рік у володінні Трампа було вже цілих 18 полів для гольфу по усьому світу, який є одним із найдорожчих видів спорту.

Подейкують, що Дональд любить гольф більше, аніж зароблені гроші та статки. Цей вид спорту приносить Трампу не лише цілковиту насолоду, а й є інструментом для покращення дипломатичних зв'язків із очільниками інших країн. До прикладу, Трамп був помічений за грою у гольф із експрем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.



Трамп та Абе грали у гольф / Фото Getty Images

Протягом тривалого часу Трамп організовував турніри з гольфу, які були частиною PGA Tour. Однак у 2021-му році PGA вирішила більше не співпрацювати з його гольф-клубами. Причина – політичні наслідки.

Міг стати одним із найкращих бейсболістів світу

Якщо любов до гольфу прийшла до Дональда вже у дорослому віці, то ще одним видом спорту, яким займався Трамп із молодості став бейсбол, який дуже популярний за океаном.

Якби не політика, Трамп міг би стати одним із найкращих бейсболістів світу. У нього були усі для цього навички, а головне – талант. 47-й президент США навіть був капітаном бейсбольної команди, коли навчався у Нью-Йоркській військовій академії.

Був у ролі коментатора та дружить із "Залізним Майком"

Не зміг Трамп оминути своєю увагою один із найвидовищніших видів спорту – бокс. ще у далеких 1980-х роках Трамп почав розкручувати свою мережу казино та гральних закладів. А робив він це за допомогою вечорів боксу.

Саме тоді доля вперше звела Дональда із тоді тільки ще перспективним Майком Тайсоном, якому на той момент було лише 18 років. Саме Трамп був організатором бою за "абсолют" у хевівейті для "Залізного Майка" проти Майкла Спінкса.

Довідка. Прибуток Трампа за цей вечір боксу склав шалені 25 мільйонів доларів.

Вже у 2021-му році Дональд спробував свої сили у ролі коментатора боксерського шоу. Також 47-й президент США може похизуватись зірковою дружбою.

Серед друзів Трампа є такі зірки, як легенда боксу Майк Тайсон, квотербек Том Бреді та очільник UFC Дана Вайт.

"Залізний Майк" про дружбу із Трампом: дивіться відео

Трамп проти трансгендерів у жіночих змаганнях

Після другого пришестя до керма очільника США У Дональда Трампа поменшає часу на спортивні захоплення. Однак спорт точно залишиться у житті політика.

Його перші рішення стосуватимуться спорту. 47-й президент США виступає проти змагань трансгендерів разом із жінками.

Це буде зроблено відразу ж. Ми не допустимо чоловіків у жіночий спорт. Це кінець,

– заявив Трамп.

Трамп заборонить виступи трансгендерів у жіночих змаганнях: дивіться відео

Трамп негативно висловлювався щодо олімпійської чемпіонки-2024 із боксу алжирки Іман Хеліф. Її звинуватили у тому, що вона трансгендер. Після завершення Олімпійських ігор алжирська боксерка подала позов проти Трампа, Ілона Маска та інших своїх критиків.

Окрім цього на Трампа чекає чемпіонат світу з футболу 2026 та Літні Олімпійські ігри-2028, які відбудуться на території Сполучених Штатів Америки.