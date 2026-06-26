Игроки угрожают бойкотом: в команде, выигравшей чемпионат мира, разразился громкий скандал

В сборной Уругвая накануне матча с Испанией на ЧМ-2026 разгорелся конфликт между футболистами и Марсело Бьелсой. Лидеры команды даже пригрозили бойкотом.

Уругвайская команда оказалась в центре громкого скандала перед решающим матчем группового этапа чемпионата мира-2026. Атмосфера внутри коллектива обострилась настолько, что ситуация может иметь серьёзные последствия для будущего сборной, пишет Mondo Deportivo.

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Почему лидеры команды выступили против Бьелсы?

Федерико Вальверде, Серхио Рочет, Мануэль Угарте и Родриго Бентанкур, являющиеся лидерами сборной, инициировали экстренную встречу с главным тренером Марсело Бьелсой.

Основной причиной недовольства стали чрезмерные физические нагрузки. Игроки убеждены, что слишком интенсивный тренировочный процесс привел к ряду травм в команде и негативно сказался на подготовке к решающему матчу против Испании.

Впрочем, спор не ограничился только физической подготовкой. Футболисты предложили сыграть против одного из фаворитов турнира более осторожно — низким оборонительным блоком с расчетом на быстрые контратаки. Однако Бьелса категорически отказался менять свой план.

Во время почти 50-минутного разговора тренер жестко отстаивал собственное видение и даже обвинил нескольких лидеров команды в попытках саботировать его работу. Он также напомнил о конфликте с Луисом Суаресом в конце 2024 года, намекнув, что часть нынешних оппонентов уже тогда выступала против него.

Угроза бойкота сборной

Напряжение во время встречи достигло пика. По данным источника, несколько футболистов не стали дослушивать тренера до конца и демонстративно покинули помещение. Хосе Мария Хименес пытался их остановить, однако безрезультатно.

Рональд Араухо, в свою очередь, открыто заявил, что нынешнюю ситуацию в команде "уже просто невозможно терпеть". После этого, как сообщается, лидеры сборной неофициально предупредили Уругвайскую футбольную ассоциацию, что могут объявить бойкот национальной команде, если Марсело Бьелса останется на посту главного тренера.

Добавим, что положение Уругвая на чемпионате мира-2026 и без того непростое. В двух стартовых матчах команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а теперь должна встретиться с Испанией. Матч состоится в ночь на 27 июня, начало — в 03:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Уругвая дважды в своей истории выигрывала чемпионат мира — в 1930 и 1950 годах.