Костюк победила Наварро и установила личный рекорд на Уимблдоне

В субботу, 4 июля, вторая ракетка Украины по теннису Марта Костюк сыграла матч второго раунда на Уимблдоне. Ее соперницей была американка Эмма Наварро.

Теннисистки начали программу игрового дня в субботу на корте №2. О результате матча сообщает 24 Канал.

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Как сложился матч Костюк – Наварро?

Нашей соотечественнице на этой стадии досталась неудобная соперница, бывшая восьмая ракетка мира Эмма Наварро, которая лидировала в личной истории противостояний с Костюк с солидным отрывом – 4:0.

Марта Костюк (Украина) – Эмма Наварро (США) – 2:1 (6:2, 4:6, 6:1)

В первом сете Марта Костюк значительно превосходила соперницу по всем статистическим показателям. В частности, украинка попадала более чем в 70% случаев при выполнении первой подачи. В первых пяти геймах теннисистки играли без брейков. Однако, когда Наварро подавала при счете 3:2 в пользу Костюк, в матче произошел первый перелом.

Украинка сделала брейк, затем отстояла свою подачу и выиграла еще один гейм у соперницы – 6:2 в пользу Костюк.

Во втором сете долгое время спортсменки не зарабатывали брейк-пойнтов, однако Эмма Наварро сумела успешно противостоять украинке. В конце сета именно американка оказалась сильнее – 6:4 Наварро.

Это не помогло ей в решающей партии. Марта Костюк сделала три брейка в этом сете – 6:1

Марта Костюк: что дальше?

На стадии четвертого круга Марта встретится с победительницей пары Дария Снигур (Украина) – Эшлин Крюгер (США). Этот матч состоится в понедельник, 6 июля.

Отметим, что Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона. Если вторая ракетка Украины дойдет до четвертьфинала, то по итогам турнира она будет претендовать на вхождение в первую десятку мирового рейтинга.

После Уимблдона Марта Костюк сыграет в Канаде, где 1 августа стартует турнир серии WTA 1000. Соревнования пройдут в Торонто.