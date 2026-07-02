В четверг, 2 июля, Марта Костюк встретилась с 114-й ракеткой мира Анной Блинковой. О результате матча сообщает 24 Канал.

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Как сложилась игра Костюк?

Этот матч стал вторым в личной истории противостояний спортсменок. В прошлом году на турнире серии WTA 1000 сильнее оказалась Марта Костюк. Отметим, что на старте турнира Блинкова победила другую украинку – Юлию Стародубцеву.

В начале первого сета Марта Костюк продемонстрировала, что не намерена повторять судьбу своей партнерши по сборной Украины. Наша теннисистка быстро повела со счетом 2:0, но впоследствии несколько раз уступила гейм на своей подаче. Первый сет дошел до тай-брейка, где сильнее оказалась Блинкова – 7:6 в пользу "безфлажной".

Марта Костюк – Анна Блинкова – 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)

Во втором сете украинка начала заметно лучше играть при активном приеме подачи соперницы. Благодаря этому в течение сета наша представительница дважды выиграла гейм на подаче соперницы – 6:3 в пользу Костюк.

В третьем сете Марта сразу проиграла свою подачу, однако не отпустила соперницу в счете. Финальный сет противостояния завершился со счетом 6:3 в пользу теннисистки из Украины.

Марта Костюк: что дальше?

На стадии третьего круга Марта встретится с победительницей пары Ясмин Паолини (Италия) – Виктория Голубич (Швейцария). Соперница украинки определится поздно вечером.

Отметим, что Костюк в третий раз в карьере вышла в третий круг Уимблдона, где на этой стадии она уступала в 2024-м и 2025 годах. Если вторая ракетка Украины дойдет до четвертьфинала, то по итогам турнира она будет претендовать на вхождение в первую десятку мирового рейтинга.

После Уимблдона Марта Костюк сыграет в Канаде, где 1 августа стартует турнир серии WTA 1000. Соревнования пройдут в Торонто.