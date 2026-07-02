Соперницей Снигур во втором раунде была француженка Леолия Жанжан, которая, несмотря на более низкий рейтинг, имела преимущество по личным встречам. К счастью, представительница Украины справилась с этим испытанием, сообщает "24 Канал".

Смотрите также: Свитолина проиграла Снигур, а Костюк "проехалась" по аргентинке: как украинки начали Уимблдон

Дарья Снигур – Леолия Жанжан 6:4, 6:3

В первом сете соперницы обменялись брейками в начале, а ближе к концу партии Снигур воспользовалась удачным моментом, чтобы взять еще одну подачу соперницы и успешно подать на сет.

Во втором сете Дарья быстро повела 2:0, но в шестом гейме утратила преимущество, проиграв свой гейм. Реакция была мгновенной: Снигур взяла следующую подачу француженки, затем провела абсолютно феноменальный гейм, который выиграла под ноль с эйсом в конце за 1 минуту и 5 секунд, после чего не стала откладывать дело и еще одним брейком завершила матч в свою пользу.

Каких достижений добилась Дарья Снигур?

Выход в третий круг стал не только лучшим результатом 24-летней киевлянки на Уимблдоне, но и в целом на турнирах Большого Шлема. На "Ролан Гаррос" и в США она доходила максимум до второго раунда, а в Австралии пока не выиграла ни одного матча.

Интересно, что Снигур уже выигрывала Уимблдон, но юношеский. В 2019 году она завоевала титул, обыграв в финале Алексу Ноэль из США. Так что теперь можно с уверенностью утверждать, что трава – ее любимое покрытие.

В онлайн-рейтинге благодаря этому успеху Дарья поднимается сразу на 21 позицию и становится 56-й ракеткой мира, что является ее лучшим результатом в карьере.

Провалиться в первую полусотни удастся, если в третьем круге преодолеть сопротивление победительницы пары Мариам Болквадзе – Эшлин Крюгер.