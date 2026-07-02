Суперницею Снігур у другому раунді була француженка Леолія Жанжан, яка, попри нижчий рейтинг, мала перевагу за особистими зустрічами. На щастя, представниця України з цим викликом впоралася, повідомляє 24 Канал.

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Дарія Снігур – Леолія Жанжан 6:4, 6:3

У першому сеті суперниці обмінялися брейками на початку, а ближче до кінця партії Снігур скористалася вдалим моментом, щоб взяти ще одну подачу суперниці і успішно подати на сет.

У другій партії Дарія швидко повела 2-0, але у шостому геймі втратила перевагу, програвши власний гейм. Реакція була миттєвою, Снігур забрала собі вже наступну подачу француженки, потім провела абсолютно феноменальний гейм, який виграла під нуль з ейсом в кінці за 1 хвилину і 5 секунд, після чого не стала відкладати справу і ще одним брейком завершила матч на свою користь.

Які досягнення підкорилися Дарії Снігур?

Вихід у третє коло став не лише найкращим результатом 24-річної киянки на Вімблдоні, але й загалом на турнірах Великого Шолому. На Ролан Гаррос і у США вона зупинялася максимум у другому раунді, а в Австралії поки не виграла жодного матчу.

Цікаво, що Снігур вже вигравала Вімблдон, але юнацький. У 2019 році вона здобула титул, обігравши у фіналі Алексу Ноель зі США. Тож тепер можна точна стверджувати, що трава – її улюблене покриття.

В онлайн-рейтингу завдяки цьому успіху Дарія підіймається одразу на 21 позицію і стає 56-ою ракеткою світу, що є її найкращою позицією в кар'єрі.

Стрибнути у першу пів сотню вдасться, якщо у третьому колі здолати опір переможниці пари Маріам Болквадзе – Ешлін Крюгер.