Боролась до конца: Костюк не пробилась в полуфинал турнира в Катаре

Первая ракетка Украины Марта Костюк провела четвертьфинальный матч на турнире WTA 1000 в Дохе. Соперницей украинки была представительница США Аманда Анисимова.

Марта Костюк – Аманда Анисимова 1:2 (6:4, 5:7, 4:6)

Матч в Дохе между Мартой Костюк и Амандой Анисимовой стал третьим по счету для теннисисток. До этого обе встречи завершились в пользу украинки, пишет 24 Канал.

Читайте также Это просто ужас, – Цуренко резко отреагировала на скандальное заявление Трампа об Украине

Непростой четвертьфинал Костюк

Начало первого сета было за американской теннисисткой. Костюк проиграла две свои подачи и уступала Анисимовой 1:4. Однако Марта сумела найти силы и выиграть пять геймов подряд – 6:4.

Вторая партия оказалась не менее интересной. Костюк неудачно начала сет, проиграв сопернице свою подачу. Однако Анисимова ответила тем же самым. Качели продолжались до завершения сета, в котором победу одержала представительница США – 7:5.

Все решилось в третьем сете. Напряжение продолжалось до последнего розыгрыша. К сожалению, Марта не смогла вырвать победу и уступила 4:6.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет против "нейтральной" Екатерины Александровой.