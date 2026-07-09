Чемпионка мира в 14 лет, выступление в Верховной Раде: факты о Марте Костюк, о которых вы не знали

У Марты Костюк есть шанс стать первой украинской теннисисткой, которая выйдет в финал турнира серии "Большого шлема". Это может стать кульминацией ее спортивной карьеры, успехи в которой начались еще в раннем возрасте.

24 Канал предлагает узнать больше о семье Марты и ее юношеских достижениях. А также о нескольких неожиданных событиях в ее биографии.

Спортивная династия

Если о ком-то и можно сказать "предназначена для спорта", то это точно о Марте Костюк. Ее мама Талина Бейко выступала в теннисе на профессиональном уровне, папа Олег Костюк стал теннисным функционером, был спортивным директором соревнований, сестра Мария также выбрала карьеру в игре с мячом и ракеткой.

Даже если взять двоюродных братьев и сестер, то у Марты Костюк все спортивные люди: братья Вадим и Мирослав Славовы – футболисты, а сестра Оксана Славова – гимнастка.

Индивидуальная и командная чемпионка мира

Когда Марте было 14, она уже доказала свои амбиции, став победительницей турнира Les Petits As во Франции – он считается неофициальным чемпионатом мира среди юниоров категории U-14. В том же году она также помогла украинской команде одержать победу на World Junior Tennis Finals, добавив к личному титулу чемпионки мира еще и командный.

Вторая ракетка мира и два "Шлема"

То, что Марта рано или поздно добьется успеха на четверке самых престижных теннисных турниров планеты, было понятно еще по юниорским версиям "мейджоров". В 2017 году она стала чемпионкой Australian Open в одиночном разряде, а также US Open в парном. Благодаря победе на юниорском итоговом турнире тот год она завершила в качестве второй ракетки мира среди юниоров.

Выступление в Верховной Раде

Еще до всех своих достижений на корте Марта уже занималась не только совершенствованием спортивных навыков, но и борьбой за лучшие условия для детских занятий и качественные изменения в украинской системе доступности тенниса для всех желающих. На эту тему она даже выступила на заседании Верховной Рады – а спустя годы именно этому посвятит значительную часть своей общественной деятельности, основав собственный фонд.



Марта Костюк в 13 лет выступает в Верховной Раде / фото телеканала "Рада"

Площадь Независимости обязана своим названием дедушке Марты

Дед теннисистки по материнской линии, Иван Васильевич Бейко – академик, доктор наук, один из выдающихся украинских деятелей в области информатики.

Как вспоминают в семье Марты, именно по его инициативе в 1991 году главная площадь украинской столицы получила свое нынешнее название, ставшее известным на весь мир – Майдан Независимости.