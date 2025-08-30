Престижный US Open-2025 в США продолжает набирать обороты. Марта Костюк является единственной украинской теннисисткой, которая осталась на турнире в Нью-Йорке.

30 августа 2025 года вторая ракетка Украины сыграла в третьем круге US Open-2025 в США. Марта Костюк в очном противостоянии встречалась с Диан Парри из Франции, сообщает 24 канал.

Как завершился матч Костюк – Парри?

Марта Костюк в третий раз в своей карьере встречалась с Диан Парри. Украинская теннисистка победила представительницу Франции, как и в двух предыдущих противостояниях – общий счет 3:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. Марта Костюк победила Диан Парри по результатам трех сетов – 3:6, 6:4, 6:2. Украинка впервые пробилась в четвертый круг US Open.

Марта Костюк – Диан Парри 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)

Марта Костюк не очень удачно начала матч против Диан Парри в третьем круге US Open-2025. Вторая ракетка Украины на старте игры допускала немалое количество ошибок и принимала непонятные решения.

Французская теннисистка воспользовалась этим и забрала первый сет у представительницы Украины. Во втором сете соперница Марты Костюк начала значительно больше ошибаться, чем украинка.

Марта в конце концов начала выгрызать важные мячи и смогла забрать вторую партию. Уже в третьем сете Костюк, которая набралась уверенности, продемонстрировала великолепную игру и победила Парри.

Статистика матча. Марта Костюк – 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 5 брейков. Диан Парри – 1 эйс, 6 двойных ошибок и три брейка.

В следующем круге US Open-2025 Марта Костюк встретится с Каролиной Муховой. Матч между второй ракеткой Украины и чешской теннисисткой состоится в воскресенье 31 августа.