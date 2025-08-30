Престижний US Open-2025 у США продовжує набирати обертів. Марта Костюк є єдиною українською тенісисткою, яка залишилась на турнірі у Нью-Йорку.

30 серпня 2025 року друга ракетка України зіграла у третьому колі US Open-2025 у США. Марта Костюк в очному протистоянні зустрічалась з Діан Паррі із Франції, повідомляє 24 канал.

Як завершився матч Костюк – Паррі?

Марта Костюк втретє у своїй кар'єрі зустрічалась з Діан Паррі. Українська тенісистка перемогла представницю Франції, як і у двох попередніх протистояннях – загальний рахунок 3:0.

Тенісистки провели на корті 2 години 27 хвилин. Марта Костюк перемогла Діан Паррі за результатами трьох сетів – 3:6, 6:4, 6:2. Українка вперше пробилась у четверте коло US Open.

Марта Костюк – Діан Паррі 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)

Марта Костюк не дуже вдало розпочала матч проти Діан Паррі у третьому колі US Open-2025. Друга ракетка України на старті гри припускалась чималої кількості помилок та ухвалювала незрозумілі рішення.

Французька тенісистка скористалась цим та забрала перший сет в представниці України. У другому сеті суперниця Марти Костюк почала значно більше помилятися, ніж українка.

Марта зрештою почала вигризати важливі м'ячі та змогла забрати другу партію. Вже у третьому сеті Костюк, яка набралась впевненості, продемонструвала чудову гру та перемогла Паррі.

Статистика матчу. Марта Костюк – 3 подачі навиліт, 6 подвійних помилок та 5 брейків. Діан Паррі – 1 ейс, 6 подвійних помилок та три брейки.

У наступному колі US Open-2025 Марта Костюк зустрінеться з Кароліною Муховою. Матч між другою ракеткою України та чеською тенісисткою відбудеться у неділю 31 серпня.