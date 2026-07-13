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Sport News 24 Теннис Костюк идет по пятам Свитолиной в новом рейтинге WTA
13 июля, 09:46
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Костюк идет по пятам Свитолиной в новом рейтинге WTA

Андрей Олейник

Еще не так давно было трудно представить себе борьбу за звание первой ракетки Украины. Однако два полуфинала турниров Большого шлема подряд позволили Марте Костюк максимально приблизиться к тому, чтобы отобрать лидерство у Элины Свитолиной.

В обновленном рейтинге WTA Марта в очередной раз установила свой личный рекорд. А вот Элина немного сдала позиции из-за раннего вылета с Уимблдона, пишет 24 Канал.

На каких местах в рейтинге Костюк и Свитолина?

Свитолина потеряла две позиции и опустилась на 10-е место. Зато Марта Костюк поднялась с 13-й строчки на 11-ю, что является ее личным рекордом за карьеру.

Украинок разделяют 425 рейтинговых очков, что, казалось бы, немного. Но опередить Элину Марте будет довольно непросто. В 2025 году Свитолина завершила выступление уже в первом раунде US Open и после этого не выступала на турнирах WTA-тура, поэтому практически не имеет очков, которые нужно защищать.

Зато Марта в прошлом году в Нью-Йорке дошла до четвертого круга, а также участвовала в China Open и соревнованиях в Ухане, что обязывает ее не терять заработанные рейтинговые баллы. Однако украинка может продолжить свою феноменальную серию на турнирах Большого Шлема, далеко продвинувшись по сетке US Open – и тогда смена первой ракетки Украины вполне возможна.

Кто еще из украинок поднялся в рейтинге?

Наибольшего прогресса в топ-500 добилась Анастасия Соболева, которая с 249-го места поднялась на 191-е.

Рекордное выступление на Уимблдоне позволило Дарье Снигур стать 56-й ракеткой мира вместо прежней 77-й позиции. Александра Олейникова теперь 52-я. Ангелина Калинина занимает 50-е место.

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