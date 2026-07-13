Костюк идет по пятам Свитолиной в новом рейтинге WTA

Еще не так давно было трудно представить себе борьбу за звание первой ракетки Украины. Однако два полуфинала турниров Большого шлема подряд позволили Марте Костюк максимально приблизиться к тому, чтобы отобрать лидерство у Элины Свитолиной.

В обновленном рейтинге WTA Марта в очередной раз установила свой личный рекорд. А вот Элина немного сдала позиции из-за раннего вылета с Уимблдона, пишет 24 Канал.

На каких местах в рейтинге Костюк и Свитолина?

Свитолина потеряла две позиции и опустилась на 10-е место. Зато Марта Костюк поднялась с 13-й строчки на 11-ю, что является ее личным рекордом за карьеру.

Украинок разделяют 425 рейтинговых очков, что, казалось бы, немного. Но опередить Элину Марте будет довольно непросто. В 2025 году Свитолина завершила выступление уже в первом раунде US Open и после этого не выступала на турнирах WTA-тура, поэтому практически не имеет очков, которые нужно защищать.

Зато Марта в прошлом году в Нью-Йорке дошла до четвертого круга, а также участвовала в China Open и соревнованиях в Ухане, что обязывает ее не терять заработанные рейтинговые баллы. Однако украинка может продолжить свою феноменальную серию на турнирах Большого Шлема, далеко продвинувшись по сетке US Open – и тогда смена первой ракетки Украины вполне возможна.

Кто еще из украинок поднялся в рейтинге?

Наибольшего прогресса в топ-500 добилась Анастасия Соболева, которая с 249-го места поднялась на 191-е.

Рекордное выступление на Уимблдоне позволило Дарье Снигур стать 56-й ракеткой мира вместо прежней 77-й позиции. Александра Олейникова теперь 52-я. Ангелина Калинина занимает 50-е место.