В оновленому рейтингу WTA Марта вчергове встановила свій особистий рекорд. Натомість Еліна трохи здала позиції через ранній виліт з Вімблдону, пише 24 Канал.

На яких місцях у рейтингу Костюк і Світоліна?

Світоліна втратила дві позиції і опустилася на 10-те місце. Натомість Марта Костюк піднялася з 13-го рядка на 11-ий, що є її особистим рекордом за кар'єру.

Українок розділяють 425 рейтинових очок, що здавалося б, небагато. Але випередити Еліну Марті буде досить непросто. У 2025 році Світоліна завершила боротьбу вже у першому раунді US Open і після цього не виступала на турнірах WTA-туру, тож практично не має очок, які потрібно захищати.

Натомість Марта минулоріч у Нью-Йорку дійшла до четвертого кола, а також брала участь у China Open і змаганнях в Ухані, що зобов'язує її не втрачати зароблені рейтингові бали. Проте українка може продовжити свою феноменальну серію на турнірах Великого Шолому, далеко пройшовши по сітці US Open – і тоді зміна першої ракетки України цілком можлива.

Хто ще з українок піднявся у рейтингу?

Найбільшого прогресу у топ-500 досягла Анастасія Соболєва, яка з 249-го місця піднялася на 191-ше.

Рекордний виступ на Вімблдоні дозволив Дарії Снігур стати 56-ою ракеткою світу замість минулої 77-ої позиції. Олександра Олійникова тепер 52-га. Ангеліна Калініна посідає 50-ту сходинку.