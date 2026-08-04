Соперницей второй ракетки Украины была канадка Кэтрин Себов, которая не входит даже в топ-200 мирового рейтинга. Несмотря на это, в первом сете при поддержке домашних трибун Себов смогла удивить Костюк, пишет 24 Канал.

Марта Костюк – Кэтрин Себов 7:6, 6:0

Несмотря на разницу в классе, Себов очень бодро начала матч и даже несколько ошеломила Костюк, доведя свое преимущество до счета 4:1 по геймам. К счастью, Марта в этот момент смогла наконец войти в игру и выровняла положение, а впоследствии не дала канадке подать на сет при счете 5:4. Дело дошло до тай-брейка, где Марта все же вырвала очень сложную партию.

Совершенно по другому сценарию игра пошла во втором сете. Очевидно, разочарование от проигрыша партии, которая складывалась в ее пользу, сильно ударило по Себов. Далее она не смогла зацепиться ни за один гейм и позволила Костюк нанести ей "баранку" 6:0.

56 минут длился первый сет и всего 24 – второй. В общей сложности за 1 час 20 минут Марта Костюк обеспечила себе выход в третий круг. Это была уже вторая победа Марты над Кэтрин Себов.

Что дальше для Костюк

Следующий матч Марта сыграет в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто против победительницы пары Антония Ружич из Хорватии – Мэдисон Киз из США. Фавориткой здесь считается американка.