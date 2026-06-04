Марта Костюк остановилась в шаге от финала Ролан Гаррос

Первого финала Грэнд-слэма в женском одиночном разряде украинским болельщикам тенниса придется ждать дольше. Марта Костюк не смогла преодолеть барьер полуфинала на кортах Ролан Гаррос в Париже.

Соперницей нашей соотечественницы была беспрепятственная россиянка Мирра Андреева, которую Марта обыгрывала в этом году уже дважды, не отдав ни одного сета. К сожалению, именно в важнейшем матче в жизни Костюк произошло первое поражение, пишет 24 Канал.

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Марта Костюк – Мирра Андреева 0:2 (1:6, 3:6)

Игра украинки не сложилась с самого начала: неуверенность в завершающих ударах, непонятные ошибки, и даже удача была не на стороне украинки – несколько мячей, ударившись в трос сетки, упорно не хотели переваливаться на половину корта россиянки.

В первом сете Костюк удалось зацепиться лишь за один гейм на своей подаче, да и тот с огромными проблемами и только на больше-меньше. Казалось, что вторая партия станет возможностью начать все с чистого листа.

Но рисунок игры практически не изменился. Андреева намного меньше ошибалась, подавала эйсы, давала украинке самой создавать себе проблемы. Марте снова не удалось удержать свою подачу. При счете 1:4 показалось, что все потеряно.

И именно в этот момент Костюк наконец-то удалось продемонстрировать характер и раскованность. Начали проходить удары, гейм на подаче россиянки удалось выиграть под ноль.

Жаль, что этот проблеск оказался кратковременным. Андреева сразу же сделала еще один брейк и пошла подавать на матч. Сделала это успешно – 6:1, 6:3 в итоге, болезненное поражение Костюк.