Предыдущий случай произошел в Мадриде после победного для Костюк полуфинала "тысячника" против Анастасии Потаповой. 24 Канал объясняет, в чем здесь дело.

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Что означают карты, которые достает тренер Марты Костюк?

В прошлый раз в руках Сандры Заневской оказался бубновый валет, а после успеха в матче с Элиной Свитолиной камеры выхватили червовую пятерку.

Как оказалось, вид карты и масть не играют какой-то символической роли. Речь идет скорее об интуиции Марты Костюк и ее удаче.

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Муж теннисистки Георгий и тренер Сандра Заневская часто тасуют колоду карт и пытаются угадать верхнюю. Им это удается неплохо, а вот Марта отстает – часто ошибается.

Но перед матчем с Потаповой в Мадриде ей наконец удалось угадать того самого валета – и тренерка решила, что это хороший знак, указывающий на победу.

Очевидно, перед украинской дуэлью с Элиной Свитолиной Марта снова правильно определила карту, и примета сработала во второй раз. Будем надеяться, что в матчах с Мартой Андреевой и соперницей в финале карты снова будут к Костюк благосклонны.