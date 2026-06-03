Попередній випадок стався у Мадриді після переможного для Костюк півфіналу "тисячника" проти Анастасії Потапової. 24 Канал пояснює, у чому тут справа.

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Що означають карти, які дістає тренерка Марти Костюк?

Минулого разу у руках Сандри Заневської опинився бубновий валет, а після успіху в матчі з Еліною Світоліною камери вихопили чирвову п'ятірку.

Як виявилося, вид карти і масть не грають якоїсь символічної ролі. Йдеться радше про інтуїцію Марти Костюк та її удачу.

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Чоловік тенісистки Георгій та тренерка Сандра Заневська постійно тасують колоду карт і намагаються вгадати верхню. Їм це вдається непогано, а от Марта пасе задніх – часто помиляється.

Але перед матчем із Потаповою у Мадриді їй нарешті вдалося вгадати того самого валета – і тренерка вирішила, що це хороший знак, який вказує на перемогу.

Очевидно, перед українською дуеллю з Еліною Світоліною Марта знову правильно визначила карту, і прикмета спрацювала вдруге. Будемо сподіватися, що у матчах з Мартою Андрєєвою та суперницею у фіналі карти знову будуть до Костюк прихильними.