"Будто полмира обвалилось": теннисистка Марта Костюк рассказала о переломном моменте в карьере
- Марта Костюк изменила свое отношение к теннису благодаря работе с психологом.
- Она призналась, как ей удалось снизить уровень стресса и наслаждаться игрой.
Украинская спортсменка Марта Костюк продолжает добиваться успеха в теннисе. Девушка постоянно находит мотивацию для новых свершений и имеет свой секрет успеха.
В свое время изменить отношение к игре Марте помог психолог. Подробнее о своей философии игры Костюк рассказала во время пресс-ланча с участием медиа в Киеве, на котором побывал журналист 24 Канала.
Что изменилось в психологии Марты Костюк?
Теннисистка воспринимала теннис как вопрос жизни и смерти. Это существенно влияло на ее игру, ведь она была максималисткой и болезненно воспринимала любое поражение. Теперь же отношение Марты изменилось.
Я это поняла, что когда я выхожу на корт, это не вопрос жизни и смерти. Даже если я проиграю, меня все равно все будут любить. И я себя люблю, и я такой же человек, теннисистка. То у меня появилось много сил и пространства для размышлений, желание что-то улучшать, развиваться и жить. Я осознала, что всю жизнь, особенно в детстве, я стремилась к победам не только из-за своего характера,
– рассказывает Марта.
Девушка признается, что в подобном состоянии ей было сложно жить и играть. Теннисистка осознала, что се меняется не за один день, поскольку это очень долгая работа над собой.
У меня будто полмира обвалилось. На самом деле мне казалось, что это единственный способ выжить и остаться в теннисе. Как бы драматично это не звучало, но тогда мой мозг воспринимал это именно так. Уровень стресса был соответствующий. Я кайфую на корте. Мне искренне хочется выходить на него. Я с нетерпением жду тренировок,
– говорит теннисистка.
К слову, во время пресс-ланча Костюк прокомментировала исторический успех сборной Украины. В этом году наша женская команда впервые пробилась в четверку лучших на Кубке Билли Джин Кинг.
Карьера Марты Костюк
- Марта уже пять лет девушка находится в топ-100 рейтинга WTA. На данный момент девушка занимает 26 место в нем и является второй ракеткой Украины после Элины Свитолиной.
- В 2023 году Костюк получила первый и пока единственный для себя трофей. На турнире WTA250 в Остине теннисистка выиграла в финале у экс-россиянки Варвары Грачевой.
- За год Марта дважды выходила в финалы соревнований категории WTA500. В Сан-Диего и Штутгарте Марта уступила Кэти Бултер и Елене Рыбакиной соответственно.
- Ранее Костюк рассказывала о своих отношениях с российскими и белорусскими теннисистками. Среди прочего Марта вспомнила, что ее отношение к одной из теннисисток изменилось во время войны.