"Ніби пів світу обвалилось": тенісистка Марта Костюк розповіла про переломний момент в кар'єрі
- Марта Костюк змінила своє ставлення до тенісу завдяки роботі з психологом.
- Вона зізналась, як їй вдалось знизити рівень стресу і насолоджуватися грою.
Українська спортсменка Марта Костюк продовжує досягати успіху в тенісі. Дівчина постійно знаходить мотивацію для нових звершень і має свій секрет успіху.
Свого часу змінити ставлення до гри Марті допоміг психолог. Детальніше про свою філософію гри Костюк розповіла під час прес-ланчу за участю медіа в Києві, на якому побував журналіст 24 Каналу.
До теми "Питання життя та смерті": Костюк про ексросіянку Касаткіну, мотивацію та філософію гри
Що змінилось в психології Марти Костюк?
Тенісистка сприймала теніс як питання життя та смерті. Це суттєво впливало на її гру, адже вона була максималісткою та болісно сприймала будь-яку поразку. Тепер же ставлення Марти змінилось.
Я це зрозуміла, що коли я виходжу на корт, це не питання життя і смерті. Навіть якщо я програю, мене все одно всі любитимуть. І я себе люблю, і я така ж сама людина, тенісистка. То у мене з'явилося багато сил і простору для роздумів, бажання щось покращувати, розвиватися і жити. Я усвідомила, що все життя, особливо в дитинстві, я прагнула перемог не лише через свій характер,
– розповідає Марта.
Дівчина зізнається, що у подібному стані їй було складно жити й грати. Тенісистка усвідомила, що се змінюється не за один день, оскільки це дуже довга робота над собою.
У мене ніби пів світу обвалилося. Насправді мені здавалося, що це єдиний спосіб вижити й залишитися в тенісі. Як би драматично це не звучало, але тоді мій мозок сприймав це саме так. Рівень стресу був відповідний. Я кайфую на корті. Мені щиро хочеться виходити на нього. Я з нетерпінням чекаю тренувань,
– каже тенісистка.
До слова, під час прес-ланчу Костюк прокоментувала історичний успіх збірної України. Цього року наша жіноча команда вперше пробилася до четвірки найкращих на Кубку Біллі Джин Кінг.
Кар'єра Марти Костюк
- Марта вже п'ять років дівчина перебуває у топ-100 рейтингу WTA. На даний момент дівчина посідає 26 місце у ньому та є другою ракеткою України після Еліни Світоліної.
- У 2023 році Костюк здобула перший та поки єдиний для себе трофей. На турнірі WTA250 в Остіні тенісистка виграла у фіналі у ексросіянки Варвари Грачової.
- За рік Марта двічі виходила у фінали змагань категорії WTA500. У Сан-Дієго та Штутгарті Марта поступилась Кеті Бултер та Олені Рибакіній відповідно.
- Раніше Костюк розповідала про свої стосунки із російськими та білоруськими тенісистками. Серед іншого Марта згадала, що її ставлення до однієї з тенісисток змінилось під час війни.