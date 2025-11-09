"Ніби пів світу обвалилось": тенісистка Марта Костюк розповіла про переломний момент в кар'єрі

Українська спортсменка Марта Костюк продовжує досягати успіху в тенісі. Дівчина постійно знаходить мотивацію для нових звершень і має свій секрет успіху.

Свого часу змінити ставлення до гри Марті допоміг психолог. Детальніше про свою філософію гри Костюк розповіла під час прес-ланчу за участю медіа в Києві, на якому побував журналіст 24 Каналу.

До теми "Питання життя та смерті": Костюк про ексросіянку Касаткіну, мотивацію та філософію гри

Що змінилось в психології Марти Костюк?

Тенісистка сприймала теніс як питання життя та смерті. Це суттєво впливало на її гру, адже вона була максималісткою та болісно сприймала будь-яку поразку. Тепер же ставлення Марти змінилось.

Я це зрозуміла, що коли я виходжу на корт, це не питання життя і смерті. Навіть якщо я програю, мене все одно всі любитимуть. І я себе люблю, і я така ж сама людина, тенісистка. То у мене з'явилося багато сил і простору для роздумів, бажання щось покращувати, розвиватися і жити. Я усвідомила, що все життя, особливо в дитинстві, я прагнула перемог не лише через свій характер,

– розповідає Марта.

Дівчина зізнається, що у подібному стані їй було складно жити й грати. Тенісистка усвідомила, що се змінюється не за один день, оскільки це дуже довга робота над собою.

У мене ніби пів світу обвалилося. Насправді мені здавалося, що це єдиний спосіб вижити й залишитися в тенісі. Як би драматично це не звучало, але тоді мій мозок сприймав це саме так. Рівень стресу був відповідний. Я кайфую на корті. Мені щиро хочеться виходити на нього. Я з нетерпінням чекаю тренувань,

– каже тенісистка.

До слова, під час прес-ланчу Костюк прокоментувала історичний успіх збірної України. Цього року наша жіноча команда вперше пробилася до четвірки найкращих на Кубку Біллі Джин Кінг.

Кар'єра Марти Костюк