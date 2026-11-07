Впервые в истории: на Итоговом турнире WTA произошло уникальное событие, связанное с украинскими теннисистками

На турнире WTA 2026 в Пидумковом состоится историческое событие, связанное с украинскими теннисистками. Такой случай раньше еще никогда не происходил.

Впервые в истории в турнире примут участие две украинки. К Элине Свитолиной в последний момент присоединилась Марта Костюк, сообщает 24 Канал.

Как Марта Костюк получила право выступать на Итоговом турнире WTA 2026

Участие украинской теннисистки Марты Костюк в Итоговом турнире WTA 2026 стало возможным после того, как первая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с турнира по медицинским причинам. Накануне она также пропустила пресс-конференцию.

Украинская спортсменка имела статус первой запасной, поэтому и заменила Рыбакину. В стартовом матче Костюк сыграет против Линды Носковой. Другими соперницами Костюк в группе являются Кори Гауфф и Джессика Пегула.

Кроме того, в турнире участвует Элина Свитолина. Ее первая соперница – россиянка Мира Андреева. Также украинка сыграет с Ариной Сабаленко и Каролиной Муховой. Свитолина уже вчетвертый раз выступит на Итоговом турнире WTA, а для Марты Костюк – это дебют на этих соревнованиях.

Какие скандалы были вокруг Итогового турнира WTA 2026

Элина Свитолина отказалась от участия в в совместной фотосессии е с российскими и белорусскими теннисистками. Из-за этого WTA впервые в истории не провела групповую фотосессию, а организовала индивидуальные фотосессии для каждой спортсменки.

Кроме того, на тренировках теннисисток были установлены микрофоны, и в прямой эфир попали разговоры спортсменок. В частности, в разразился большой скандал, после того как в эфире появилась запись того, что американка Пегула говорила о россиянке Андреевой. В частности, представительница США назвала россиянку "девицей, которую нужно поставить на место".