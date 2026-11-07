Уперше в історії: на Підсумковому турнірі WTA сталась унікальна подія, пов'язана з українками

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Уперше в історії участь у турнірі візьмуть 2 українки. До Еліни Світоліної в останній момент приєдналась Марта Костюк, повідомляє 24 Канал.

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Як Марта Костюк отримала право виступати на Підсумковому турнірі WTA 2026

Участь української тенісистки Марти Костюк на Підсумковому турнірі WTA 2026 стала можливою після того, як перша ракетка світу Олена Рибакіна знялась із турніру з медичних причин. Напередодні вона також пропустила пресконференцію.

Українська спортсменка мала статус першої запасної, тому й замінила Рибакіну. У стартовому поєдинку Костюк протистоятиме Лінді Носковій. Іншими суперницями Костюк у групі є Корі Гауфф і Джессіка Пегула.

Крім того, на турнірі бере участь Еліна Світоліна. Її перша суперниця – росіянка Міра Андрєєва. Також українка зіграє з Аріною Сабаленка та Кароліною Муховою. Світоліна вже вчетверте гратиме на Підсумковому турнірі WTA, а для Марти Костюк – це дебют на цих змаганнях.

Які скандали були довкола Підсумкового турніру WTA 2026

Еліна Світоліна відмовилась від участі в спільній фотосесії з російською та білоруською тенісистками. Через це WTA вперше в історії не провела групову фотосесію, а зробила індивідуальні фотосети для кожної спортсменки.

А ще на тренуваннях тенісисток були встановлені мікрофони, й у прямий ефір потрапили розмови спортсменок. Зокрема, розгорівся великий скандал після того, як в етері з'явився запис того, що казала про росіянку Андрєєву американка Пегула. Зокрема, представниця США назвала росіянку "дівою, яку слід поставити на місце".