Украинская теннисистка посетила вечеринку накануне WTA 500. Мероприятие состоялось для игроков, которые примут участие в турнире, сообщает 24 канал со ссылкой на ВТУ.

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Роскошная Марта Костюк

Марта Костюк Марта как всегда появилась в роскошном образе. Первая ракетка Украины выбрала длинное белое платье с открытым верхом. Черная сумочка и босоножки на каблуках прекрасно дополнили эффектный вид девушки.

Украинская теннисистка очаровала поклонников, получив немало приятных комплиментов. "Потрясающая Марта", "Невероятная, непревзойденная, наша красавица" – пишут пользователи.

Марта Костюк на вечеринке в Мериди / Фото Большой теннис Украины

Отметим, что Марта Костюк сыграет в первом круге турнира WTA 500 против победительницы квалификации. Турнир начнется в понедельник 24 февраля.

До этого первая ракетка Украины приняла участие на WTA 1000 в Дубае. Тогда Марта Костюк дошла до 1/16 финала, где уступила американской теннисистке Софии Кенин.