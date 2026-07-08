В среду, 8 июля, состоялся четвертьфинальный матч Уимблдона. О результатах матча на Центральном корте Уимблдона рассказывает 24 Канал.

Как Марта Костюк сыграла против Паолини?

Этот матч стал четвертым в истории личных противостояний теннисисток. Ранее спортсменки трижды играли друг с другом в 2022-м и 2023 годах. С общим счетом 2:1 лидировала Паолини.

Марта Костюк (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 2:0 (6:3, 6:2)

В первом сете Костюк попадала первым мячом в 58% попыток, а 91% таких розыгрышей на подаче украинки завершались в пользу Марты.

Это помогло нашей соотечественнице выиграть каждый гейм на своей подаче. Кроме того, Костюк сделала два брейка – 6:3.

Во втором сете украинка, посеянная под 12-м номером, продолжила стабильную игру на "своих" геймах, а также практически при каждой подаче Паолины вступала в борьбу за брейк – 6:2 в пользу Костюк.

Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Ранее из украинских теннисисток дважды это удавалось Элине Свитолиной, которая становилась полуфиналисткой турнира в пригороде Лондона в 2019-м и 2023 годах.

Что дальше для Костюк?

В рейтинге в режиме реального времени Марта Костюк впервые в карьере вошла в первую десятку. Правда, чтобы остаться там, нашей теннисистке необходимо, чтобы чешка Линда Носкова не вышла в финал Уимблдона.

Именно Носкова станет соперницей украинки в полуфинале. Этот матч состоится в четверг, 9 июля, не раньше 17:30.