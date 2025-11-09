"Сколько в нем силы": теннисистка Марта Костюк рассказала о работе с экс-врачом Коби Брайанта

Вторая ракетка Украины Марта Костюк обрела немало звездных знакомств во время своей карьеры. Среди них был и личный врач звезды НБА.

Марта поделилась интересным опытом сотрудничества со специалистом, который был в команде Коби Брайанта. Об этом Костюк рассказала во время пресс-ланча с участием медиа в Киеве, сообщает 24 Канал.

По теме Ни россияне, ни белорусы, – Костюк сообщила, кто из теннисисток поддержал ее в начале войны

Что объединяет Марту Костюк с Коби Брайантом?

В свое время теннисистка травмировала руку и искала специалиста для лечения повреждения. Украинцы посоветовали остеопата, который работает с несколькими игроками НБА.

В конце концов оказалось, что он является бывшим физиотерапевтом Коби Брайанта. Специалист работал с американским баскетболистом аж 15 лет. Марта подробнее рассказала об этом опыте.

Я имела представление, что это может быть за человек. Но получилось все наоборот. Прихожу на реабилитацию, там одновременно играет телевизор с шумом моря, музыка Моцарта, а он разговаривает в течение часа, которую вы работаете. Я узнала, что он занимался балетом и пауэрлифтингом. Чтобы разгрузиться в поездках, он снимал музыкальную студию и играл на пианино

– рассказала Марта.

Костюк также вспомнила первую встречу с экспертом. По ее словам, бывший физиотерапевт Брайанта приехал к ней в офис сразу из аэропорта, ведь возвращался с семинара.

Он настоящий фанат своего дела. Это вдохновляет, ведь таких единицы. Я смотрела на него и не понимала, сколько в нем сил. Он крутой профессионал, который помог моей руке. Кисть – это невероятно сложный механизм. Мне очень повезло, что я с ним поработала,

– говорит Костюк.

Напомним, что Коби Брайант является одним из самых легендарных баскетболистов в истории. Спортсмен выиграл пять чемпионств и аж 15 раз попадал в символическую сборную сезона. В 2020 году Брайант разбился во время аварии на вертолете вместе со своей дочерью Джанной.

Карьера Марты Костюк