Арина Сабаленка – Марта Костюк (Украина) 2:0 (6:1, 7:6)

В итальянском Риме продолжается престижный женский турнир по теннису категории WTA1000. Среди участниц соревнования были три представительницы Украины, сообщает 24 Канал.

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Неудачный реванш

Еще в первом круге вылетела Даяна Ястремская. А вот Марта Костюк и Элина Свитолина смогли дойти до 1/8 финала. Первой выпала сложная соперница в лице белоруски Арины Сабаленка.

"Нейтральная" спортсменка уже некоторое время является лидером рейтинга WTA, а две недели назад выбила Костюк с соревнования в Мадриде в четвертьфинале. Теперь же Марта намеревалась взять реванш у сторонницы белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Впрочем, уже в первом сете украинка упустила несколько неплохих возможностей сделать брейк. Сабаленка же в ответ была беспощадной и отдала Костюк только один гейм.

Зато Марте удалось навязать конкуренцию во втором сете. При счете 4:3 в свою пользу Костюк взяла гейм на подаче Арины и готовилась подавать на сет.

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Впрочем, белоруске удалось вернуть брейк и довести встречу до тайбрейка. Там первая ракетка мира и дожала украинку, оформив ее вылет в шаге от четвертьфинала.

В следующей стадии Сабаленка будет противостоять Чжэн Циньвэн из Китая. При этом римский турнир не остался без украинок. Элина Свитолина также вышла в 1/4 финала. Ее оппоненткой станет американка Пейтон Стернс (WTA №42).