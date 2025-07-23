Черная полоса: Костюк продолжила серию поражений, установив антирекорд карьеры

Во вторник, 22 июля, состоялись матчи первого круга турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В одном из них Марта Костюк встречалась с Эммой Радукану.

Это было четвертое очное противостояние между теннисистками. В нем британка победила со счетом 7:6, 6:4 и восстановила паритет в истории личных встреч, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украинская теннисистка в свой день рождения выиграла престижный турнир в Германии

Что означает это поражение для Костюк?

Игра была довольно равной, но в решающие моменты второй ракетке Украины не удалось переломить ход поединка. В первом сете Марта потеряла преимущество 3:1 и не смогла дожать Радукану, отыгравшись с 0:4 на тай-брейке, а во втором – уступила после камбека с 1:4.

Из-за такого результата Костюк обновила личный карьерный антирекорд. Она впервые проиграла шесть подряд матчей одиночного разряда на уровне Тура.

Отметим, что эта серия началась 12 мая, когда киевлянка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко на турнире в Риме в 1/8 финала. После этого Марта Костюк проиграла еще пять раз в первом круге соревнований, в частности, на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Смотрите видеообзор матча Костюк – Радукану

Справка. Прервать неприятную серию украинская теннисистка попытается на турнире WTA 1000 в Монреале. Он начнется 27 июля и продлится до 7 августа.

Напомним, что в Вашингтоне после длительной паузы участвует в соревнованиях Винус Уильямс. 45-летняя американка одержала сенсационную победу в первом круге над 35-й ракеткой мира Пейтон Стернс.