Це було четверте очне протистояння між тенісистками. В ньому британка перемогла з рахунком 7:6, 6:4 та відновила паритет в історії особистих зустрічей, повідомляє 24 Канал.

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Що означає ця поразка для Костюк?

Гра була доволі рівною, але у вирішальні моменти другій ракетці України не вдалося переломити хід поєдинку. В першому сеті Марта втратила перевагу 3:1 та не змогла дотиснути Радукану, відігравшись з 0:4 на тай-брейку, а у другому – поступилася після камбеку з 1:4.

Через такий результат Костюк оновила особистий кар'єрний антирекорд. Вона вперше програла шість поспіль матчів одиночного розряду на рівні Туру.

Зазначимо, що ця серія розпочалася 12 травня, коли киянка поступилась першій ракетці світу Арині Соболенко на турнірі в Римі в 1/8 фіналу. Після цього Марта Костюк програла ще п’ять разів у першому колі змагань, зокрема, на Ролан Гаррос і Вімблдоні.

Дивіться відеоогляд матчу Костюк – Радукану

Довідка. Перервати неприємну серію українська тенісистка спробує на турнірі WTA 1000 в Монреалі. Він розпочнеться 27 липня та триватиме до 7 серпня.

Нагадаємо, що у Вашингтоні після тривалої паузи бере участь у змаганнях Вінус Вільямс. 45-річна американка здобула сенсаційну перемогу в першому колі над 35-ю ракеткою світу Пейтон Стернс.