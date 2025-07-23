Для легендарної американки це був перший поєдинок в одиночному розряді за 16 місяців. Вона вважалася великою аутсайдеркою, але продемонструвала, що досі є конкурентоздатною та здобула свою першу перемогу з серпня 2023 року, повідомляє 24 Канал.

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Як Вінус Вільямс перемогла після тривалої паузи?

45-річна Вінус програла перший гейм на своїй подачі, але змогла одразу зробити зворотний брейк. За рахунку 4:3 вона "під нуль" брейконула та впевнено закрила сет.

У другій партії Вільямс-старша здійснила камбек. Легендарна американка 1:3 перетворила на 5:3 і вже в дев'ятому геймі мала чотири матчболи на прийомі, але не скористалася ними. Проте вже на своїй подачі вона довела справу до кінця та здобула фантастичну перемогу над 35-ю ракеткою світу.

Вінус Вільямс – Пейтон Сернс 2:0 (6:3, 6:4)

Дивіться відеоогляд матчу Вільямс – Стернс

Довідка. Вінус Вільямс розпочала професійну кар'єру в жовтні 1994 року. Вона має у своєму активі 21 титул турнірів серії Grand Slam (7 в одиночному розряді, 12 у парному та 2 в міксті).

Зазначимо, що в 1/8 фіналу легендарна американка зіграє з Магдаленою Френх. Раніше вони не перетиналися на корті.

Нагадаємо, що напередодні завершила свою кар'єру експ'ята ракетка світу, які лише 31 рік.