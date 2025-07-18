Канадська тенісистка вирішила покинути теніс у віці 31 року. Спортсменка з'явиться на корті на домашньому турнірі у Монреалі, після чого завершить кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Ежені Бушар.

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Бушар попрощалась з тенісом

Ежені Бушар у своєму інстаграмі опублікувала прощальний допис. Канадська тенісистка повідомила про завершення кар'єри та прикріпила декілька світлин, зокрема з дитинства та визначих моментів за час виступів.

Ти знатимеш, коли настане час. Для мене це зараз. Завершення там, де все почалося: Монреаль,

– написала Бушар.

Останнім турніром у професійній кар'єрі тенісистки Ежені Бушар стане WTA 1000 у Канаді. "Тисячник" у Монреалі розпочнеться 27 липня та триватиме до 7 серпня.

Досягнення Бушар у тенісі

У 2014 році Ежені Бушар вийшла у фінал Вімблдону, у якому поступилась Петрі Квітовій.

У тому ж році Бушар виграла титул турнірів серії WTA у Нюрнберзі.

Канадська тенісистка свого часу посідала п'яте місце у світовому рейтингу.

Раніше повідомляли, що Солана Сьєрра встановила історичний рекорд на Вімблдоні. Аргентинська тенісистка вперше виступила на престижному турнірі у Великій Британії.