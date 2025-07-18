Канадская теннисистка решила покинуть теннис в возрасте 31 года. Спортсменка появится на корте на домашнем турнире в Монреале, после чего завершит карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Эжени Бушар.

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Бушар попрощалась с теннисом

Эжени Бушар в своем инстаграме опубликовала прощальное сообщение. Канадская теннисистка сообщила о завершении карьеры и прикрепила несколько фотографий, в частности из детства и выдающихся моментов за время выступлений.

Ты будешь знать, когда наступит время. Для меня это сейчас. Завершение там, где все началось: Монреаль,

– написала Бушар.

Последним турниром в профессиональной карьере теннисистки Эжени Бушар станет WTA 1000 в Канаде. "Тысячник" в Монреале начнется 27 июля и продлится до 7 августа.

Достижения Бушар в теннисе

В 2014 году Эжени Бушар вышла в финал Уимблдона, в котором уступила Петре Квитовой.

В том же году Бушар выиграла титул турниров серии WTA в Нюрнберге.

Канадская теннисистка в свое время занимала пятое место в мировом рейтинге.

Ранее сообщали, что Солана Сьерра установила исторический рекорд на Уимблдоне. Аргентинская теннисистка впервые выступила на престижном турнире в Великобритании.