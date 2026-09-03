"Киев под атаками уже шесть дней": Костюк не сдержала эмоций после победы на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк не осталась в стороне от событий в родном городе. После победы во втором раунде US Open спортсменка напомнила миру о российской агрессии.

Вечером 2 августа Марта Костюк обыграла титулованную американку Слоан Стивенс на пути к третьему кругу US Open. В послематчевом интервью теннисистка рассказала о текущей ситуации в Украине, сообщает 24 Канал.

Что сказала Марта Костюк о войне в Украине

Теннисистка, которая делала свои первые спортивные шаги в Святошинском районе столицы, отметила, что война в родной стране влияет на неё.

Сейчас в Украине очень тяжело. Киев под атаками уже шесть дней подряд, и это очень непросто. Там находится моя семья. Но я стараюсь жить на полную. Не знаю, когда это закончится. Осознание того, что в жизни есть вещи, гораздо хуже, чем поражение в теннисном матче или плохой день, помогает двигаться дальше,

– сказала Костюк.

Только в день матча Костюк против Слоан Стивенс российские войска выпустили по Украине более 170 ракет. В Днепре в результате атаки погибли два человека, в Киеве ракета попала в Национальный университет пищевых технологий.

Карьера Марты Костюк в 2026 году

Отметим, что в третьем круге турнира Костюк встретится с нейтральной россиянкой Екатериной Александровой. На US Open лучшим достижением Марты является четвертый раунд прошлогоднего турнира. В случае победы над россиянкой Костюк как минимум повторит свое достижение. Поединок третьего раунда состоится 4 сентября.

В этом году Костюк уже несколько раз побила собственный рекорд в рейтинге. Сейчас она занимает 11-е место, а до этого года ее лучшим достижением было 18-е место.

В 2026 году она выиграла первый турнир серии WTA 1000, который состоялся в Мадриде. Впоследствии она выходила в полуфиналы турниров Grand Slam – Ролан Гаррос и Уимблдон.