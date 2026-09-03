Ввечері 2 серпня Марта Костюк здолала титуловану американку Слоан Стівенс на шляху до третього кола US Open. У післяматчевому інтерв’ю тенісистка розповіла про поточну ситуацію в Україні, передає 24 Канал.

Що сказала Марта Костюк про війну в Україні

Тенісистка, яка перші спортивні кроки робила у Святошинському районі столиці, зазначила, що війна у рідній країні впливає на її особистість.

Зараз в Україні дуже важко. Київ під атаками вже шість днів поспіль, і це дуже непросто. Там перебуває моя родина. Але я намагаюся жити на повну. Не знаю, коли це закінчиться. Усвідомлення того, що в житті є речі набагато гірші за поразку в тенісному матчі чи поганий день, допомагає рухатися далі,

– сказала Костюк.

Лише у день поєдинку Костюк проти Слоан Стівенс російські війська випустили по Україні понад 170 повітряних цілей. У Дніпрі у наслідок атаки двоє людей загинули, у Києві сталось влучання у Національний університет харчових технологій.

Кар’єра Марти Костюк у 2026-му

Зазначимо, що у третьому колі турніру Костюк зустрінеться з нейтральною росіянкою Єкатеріною Александровою. На US Open найкращим досягненням Марти є четверте коло тогорічного турніру. У разі перемоги над росіянкою Костюк щонайменше повторить своє досягнення. Поєдинок третього кола відбудеться 4 вересня.

Цьогоріч Костюк уже кілька разів побила власний рекорд у рейтингу. Наразі вона посідає 11-ту сходинкою, а до поточного року її найкращим досягненням було 18-е місце.

У 2026 році вона виграла перший турнір серії WTA 1000, який здобула у Мадриді. Згодом виходила у півфінали Grand Slam – Ролан Гаррос та Вімблдону.