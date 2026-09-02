Українська тенісистка Марта Костюк продовжує виступи на US Open-2026. У другому раунді престижного турніру вона розібралася з представницею США Слоун Стівенс, повідомляє 24 Канал.

Костюк – Стівенс 6:1, 7:5

Перший сет перетворився на справжню демонстрацію переваги українки. Костюк одразу захопила ініціативу та не дозволила Стівенс нав'язати свою гру.

Марта віддала американці лише один гейм і закрила партію з рахунком 6:1. Українка виконала дві подачі на виліт, записала до свого активу 13 віннерів та виграла 87% розіграшів після першої подачі.

Другий сет розпочався значно рівніше – суперниці обмінялися виграними подачами, а згодом Стівенс навіть здійснила брейк-пойнт. Втім, Костюк зуміла додати у потрібний момент та завершила сет на свою користь – 7:5.

До слова, Слоун Стівенс у 2017 році перемагала на Відкритому чемпіонаті США.

Хто стане наступною суперницею Марти Костюк

У третьому колі US Open Костюк зустрінеться з переможницею протистояння Кімберлі Біррелл (Австралія) – Єкатеріна Александрова (нейтральна росіянка).

Для Марти це вже друга перемога на цьогорічному Відкритому чемпіонаті США. У першому колі українка здолала представницю Австралії Сторм Гарден.

Троє інших українок – Еліна Світоліна, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева – свої матчі другого кола US Open зіграють завтра.